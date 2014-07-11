Путин: уровень безработицы в России упал до 2,2%

Но есть острый дефицит рабочих – на рынке до 28 вакансий на соискателя.

Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России упал до 2,2% - это новый рекорд. Но есть острый дефицит рабочих – на рынке до 28 вакансий на соискателя. Кроме того, развитие ИИ внесет серьезные коррективы в рынок труда в ближайшие 10-15 лет, в связи с чем предлагается уделить большое внимание качеству обучения и трудоустройства. В частности, предложено создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, которые надо "подтянуть". Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

Такой уровень безработицы – а он самый низкий среди стран G20 – сам по себе является большим достижением, ведь в условиях постоянного роста экономики он говорит о том, что работа находится для каждого, отмечают телеграмеры. Однако обратная сторона этого успеха заключается в том, что лишних рабочих рук нет, а они являются лучшим ресурсом для экстенсивного роста экономики. Дальше поможет только повышение производительности труда, напрямую связанное с модернизацией производств и оперативным переучиванием имеющихся кадров в условиях внедрения ИИ и изменений на рынке труда.

Отрадно, что эти проблемы не только осознанны и озвучены, но к ним уже подбираются ключи. В частности, обращается внимание на несоответствующее времени качество преподавания в вузах, мешающее трудоустройству выпускников. А также делается акцент на массовых программах переобучения, которые должны идти в ногу со временем. Эти шаги выглядят перспективными и адекватными требованиям времени. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025