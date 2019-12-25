Эксперты прокомментировали запуск самолета "Байкал"

ВК-800 и в вертолетном и в самолетном варианте пригодится для множества аппаратов разных типов, включая боевые беспилотники.

В РФ впервые состоялся запуск самолета "Байкал" с отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

При всех сложностях, этот очень нужный для отечественной авиации проект идет вперед, и испытания с российским двигателем – важнейший этап, позволяющий говорить о том, что самолет есть, уверены авторы поста. Отдельно заметим, что ВК-800 и в вертолетном и в самолетном варианте пригодится для множества аппаратов разных типов, включая боевые беспилотники, так что двигатель в этом тандеме может быть что и поважнее, чем конкретный самолет.

Принижать значимость самолёта, если что, ни в коем случае не планируем. Машину этого класса местные авиалинии ждут от Кольского полуострова до Калмыкии и от Новгородской области до Чукотки, так что остается лишь пожелать скорейшего и результативного прохождения испытаний. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: пресс-служба "Байкал-инжиниринг"