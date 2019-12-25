На Уральской улице огонь уничтожил автомобиль BMW

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Василеостровском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. На Уральской улице у дома № 19 горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:52. В автомобиле марки BMW происходило горение в моторном отсеке.

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Чудновского из горящей квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv