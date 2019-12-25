  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Уральской улице огонь уничтожил автомобиль BMW
Сегодня, 17:43
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Уральской улице огонь уничтожил автомобиль BMW

0 0

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Василеостровском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. На Уральской улице у дома № 19 горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:52. В автомобиле марки BMW происходило горение в моторном отсеке.

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Чудновского из горящей квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль bmw, пожар на улице, уральская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии