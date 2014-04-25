Владельцы здания на Уральской перенесли мемориальную табличку участникам ВОВ

Жители Васильевского острова заметили, что со здания на Уральской улице пропала мемориальная табличка участникам Великой Отечественной войны. Доску нашли инспекторы Государственной административно-технической инспекции.
Объект находился на здании "Мело-промывательного завода Франца Фишера", таблицу установили работники фабрики в 1969 году. Нынешние владельцы перенесли ее без согласований.
Инспекторы ГАТИ проверили новое место размещения и подтвердили, что мемориал установлен корректно и без повреждений.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: на Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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