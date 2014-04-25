  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Владельцы здания на Уральской перенесли мемориальную табличку участникам ВОВ
Сегодня, 14:57
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Владельцы здания на Уральской перенесли мемориальную табличку участникам ВОВ

0 0

Местные жители заявили о пропаже объекта.

Жители Васильевского острова заметили, что со здания на Уральской улице пропала мемориальная табличка участникам Великой Отечественной войны. Доску нашли инспекторы Государственной административно-технической инспекции. 

Объект находился на здании "Мело-промывательного завода Франца Фишера", таблицу установили работники фабрики в 1969 году. Нынешние владельцы перенесли ее без согласований. 

Инспекторы ГАТИ проверили новое место размещения и подтвердили, что мемориал установлен корректно и без повреждений. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, уральская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии