Владельцы здания на Уральской перенесли мемориальную табличку участникам ВОВ

Местные жители заявили о пропаже объекта.

Жители Васильевского острова заметили, что со здания на Уральской улице пропала мемориальная табличка участникам Великой Отечественной войны. Доску нашли инспекторы Государственной административно-технической инспекции.

Объект находился на здании "Мело-промывательного завода Франца Фишера", таблицу установили работники фабрики в 1969 году. Нынешние владельцы перенесли ее без согласований.

Инспекторы ГАТИ проверили новое место размещения и подтвердили, что мемориал установлен корректно и без повреждений. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга