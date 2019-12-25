Ночной ураган в Омске сорвал крыши с почти 70 домов

В Омской области 7 и 8 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра 25-33 метра в секунду.

Разбушевавшийся ураганный ветер в Омске сорвал крыши с 69 зданий.

ГУ МЧС РФ по Омской области предупреждал население, что в регионе 7 и 8 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду. Рекордный по своей силе ветер наблюдался ночью. Порывы ветра доходили до 31 метров в секунду. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Ураган принес серьезные разрушения. С 69 зданий ветер частично или полностью сорвал крыши, повалены деревья и плохозакрепленные конструкции. В 210 населенных пунктах были перебои с электроэнергией. Сотрудники МЧС помогают коммунальным службам в ликвидации последствий урагана.

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