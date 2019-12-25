В Уфе упавший из-за ветра рекламный щит насмерть задавил женщину

Приехавшие на мест ЧП медики констатировали смерть женщины.

В центре Уфы рекламный щит насмерть придавил женщину.

ЧП произошло в Калининском районе столицы Башкирии около 12 часов 30 минут по местному времени, сообщает Управление гражданской защиты столицы региона. На улице Ферина, 4, произошло падение рекламного щита на прохожую. Прибывшие на место ЧП медики "скорой" констатировали смерть пострадавшей. Возраст погибшей женщины, не уточняется.

В регионе ранее сообщалось об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы