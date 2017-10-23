Срочная эвакуация: В Японии разбушевался ураган "Лан"

В сети появились впечатляющие кадры тайфуна "Лан", который уже унес жизни 5х человек в Японии.

На Японию обрушился тайфун "Лан". В результате нашествия стихии сообщается о 5 погибщих. Еще 85 человек получили различные травмы.

Местные СМИ сообщают, что один из мужчин погиб в результате обрушения строительных лесов из-за шквалистого ветра. Одна из погибших утонула, когда ее автомобиль смыло потоками в реку. Остальные трое погибли из-за падения на них тяжелых предметов и наводнений. Количество выпавших осадков в некоторых районах достигло отметки 800 мм. Порывы ветра достигают местами скорости 30 метров в секунду.

В понедельник, 23 октября, 81 тысяча человек жителей префектуры Фукусима на северо-востоке Хонсю получили указание об экстренной эвакуации. Местные власти рассылают смс сообщения, на официальном сайте предупреждает жителей в случае крайней опасности выбираться на крыши домов и ждать помощи от спасателей.

Сегодня Piter.TV сообщал, что из-за тайфуна "Лан" у российского сухогруза "Реал" оборвало якорные цепи и судно выбросило на камни волнореза.

Видео: Twitter/@iCyclone

Фото: Thejapantims