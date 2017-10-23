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Российский сухогруз выбросило на берег из-за тайфуна "Лан" в Японии

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Команда смогла самостоятельно выбраться на берег.

Японию накрыл очередной мощный тайфун "Лан". Российский сухогруз "Реал" находился в порту около Таяма.

Из-за бушующего урагана сухогруз сорвался с якорей, и его выбросило на волнорез. Судно занималось транспортировкой автомобилей из Японии во Владивосток. В момент крушения на борту не было груза. Из-за сильных волн и близости каменистого берега спасатели долгое время не могли подобраться к "Реалу". 18 членов команды корабля выбрались на берег самостоятельно. Еще одного человека позднее сняли с судка спасатели. 

Видео: YouTube/日本ニュース

 
Теги: кораблекрушение , лан , сухогруз , тайфун , япония
Категории: Мировые новости Новости России Происшествия Лента новостей

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