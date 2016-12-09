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Упавший с трапа в Пулково младенец скончался в больнице

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Инцидент случился 29 сентября, трап обрушился, когда пассажиры выходили из самолета.

Годовалая девочка, которая упала с трапа самолета в Пулково, скончалась. Она умерла в субботу, 14 октября, но информация об этом появилась сегодня, 15 октября.

О смерти младенца изначально заявила мать девочки, Дарья Петрова. По ее словам, ребенок перенес четыре остановки сердца, последняя из которых стала последней, сообщил РЕН ТВ.

Позднее информацию подтвердила специалист пресс-службы комитета по здравоохранению администрации Петербурга Мария Хитаришлвили, рассказал РБК.

Инцидент с девочкой произошел 29 сентября. Она вместе с бабушкой 1973 года рождения упала с трапа самолета, когда тот обрушился. Из-за случившегося было возбуждено три уголовных дела

Видео: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

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