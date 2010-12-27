В Ленобласти скончался младенец, которому было две недели

Молодые родители пережили страшную ночь: двухнедельный сын скончался во сне по неизвестной причине.

В Ленинградской области 12 апреля скончался новорожденный ребенок, которому было все лишь две недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трагедия у молодых родителей произошла ночью. Мать покормила ребенка и легла спать. Спустя некоторое время она обнаружила, что мальчик лежит обездвижено, а после осознала, что малыш не дышит. Тогда родители немедленно вызвали скорую помощь из города Сосновый Бор, а сами выехали к врачам навстречу.

Встретившись на трассе, ребенка оперативно перенесли в машину скорой помощи, но было слишком поздно.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, тело младенца направлено на вскрытие.

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