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В Ленобласти скончался младенец, которому было две недели
Сегодня, 17:47
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Shdaria
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В Ленобласти скончался младенец, которому было две недели

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Молодые родители пережили страшную ночь: двухнедельный сын скончался во сне по неизвестной причине.

В Ленинградской области 12 апреля скончался новорожденный ребенок, которому было все лишь две недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

Трагедия у молодых родителей произошла ночью. Мать покормила ребенка и легла спать. Спустя некоторое время она обнаружила, что мальчик лежит обездвижено, а после осознала, что малыш не дышит. Тогда родители немедленно вызвали скорую помощь из города Сосновый Бор, а сами выехали к врачам навстречу.

Встретившись на трассе, ребенка оперативно перенесли в машину скорой помощи, но было слишком поздно. 

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, тело младенца направлено на вскрытие.

Ранее мы сообщали о том, что беспечные родители: в Петербурге за день трое детей выпали из окон.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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