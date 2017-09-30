Подозреваемый по делу о падении ребенка в Пулково отправлен под домашний арест

Сотрудник аэропорта признал свою вину.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого по уголовному делу, связанному с падением ребенка с трапа в Пулково. Им оказался начальник участка механических работ службы спецтранспорта в аэропорту.

Мужчина заявил, что поворотную часть трапа не раз ремонтировали, а в последний раз, как минимум, работы были проведены некачественно. Он признал свою вину по статье 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сотрудника Пулково отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. В связи с инцидентом также возбудили уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее мы писали, что у трапа, который подали к самолету, прибывшему из Москвы, упала часть пола. В дыру с высоты около трех метров провалились женщина с внучкой. Ребенок был прооперирован, состояние девочки оценивается как тяжелое.

Видео: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ