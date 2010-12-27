Состояние годовалой девочки, упавшей с трапа в Пулково, остается тяжелым

В детской городской больнице Санкт-Петербурга прооперировали годовалую девочку, после падения с трапа в аэропорту Пулково.

Девочка поступила в стационар детской городской больницы №5 с диагнозом «черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга». Малышку прооперировали, но на данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 28 сентября в 18:50. 43-летняя пассажирка рейса из Москвы с годовалой внучкой на руках выходила на трап, как в этот момент под ней провалился пол, и они обе упали с высоты более 3 метров.

При падении женщина сломала ногу и сейчас находится на амбулаторном лечении. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Также в Петербурге продолжают расследование по факту пострадавших от падения с трапа.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург