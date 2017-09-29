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В Петербурге продолжают расследование по факту пострадавших от падения с трапа

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В Петербурге продолжают расследование дела и выясняют все обстоятельства инцидента, в котором пострадали пассажиры.

В Санкт-Петербурге Следственный комимет занялся расследованием уголовного дела по факту произошедшего инцидента в аэропорту Пулково. Напомним, что  вечером 28 сентября пассажирка из Москвы вместе с годовалой внучкой упали с высоты аэробуса на асфальт. Позже установили, что под людьми прогнулся трап. Пострадавших госпитализировали в больницу, ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данному случаю Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следователями допрошены сотрудники аэропорта, которые производили техническое обслуживание трапа. Кроме того, изъята техническая документация, а также проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. 

Видео: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , пулково , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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