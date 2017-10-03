Следственный комитет решил с руководством "Пулково" ситуацию о падении женщины с ребенком с трапа самолета

После падения женщины с младенцев в "Пулково" руководство пересмотрим многие нормы.

Представители следственного комитета по Санкт-Петербургу вынесли решение относительно ситуации с падением пожилой женщины и младенца с трапа самолета в “Пулково”.

Во-первых, руководством управляющей компании будут пересмотрена процедура допуска к работе персонала, отвечающего за обслуживание самолетов. Во-вторых, в аэропорту произойдет усиление контроля за качеством эксплуатационного спецтранспорта. В-третьих, состоится ревизия всех используемых трапов.

Правоохранительные органы возбудили три уголовных дела по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, недоброкачественный ремонт транспортных средств и халатность,повлекшая причинению тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Напомним, что ранее сообщалось, что по данному делу задержан сотрудник аэропорта Александр Козельский, который позже был отпущен под домашний арест на два месяца.