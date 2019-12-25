Девушка упала со склона в районе деревни Реброво и повредила ногу

Из леса её вынесли спасатели.

Спасатели вынесли из леса в Волховском районе девушку, которая упала со склона и повредила ногу. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Ночью 22 июля спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога получили заявку о девушке, которая упала со склона в лесу в районе деревни Реброво. Пострадавшая получила травму ноги и не могла самостоятельно выйти из леса.

Дежурная смена транспортировала пострадавшую из леса и передала сотрудникам скорой помощи.

Ранее в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина. Спасатели обнаружили погибшего, доставили тело на берег и передали полицейским.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО