Девушка упала со склона в районе деревни Реброво и повредила ногу

Спасатели вынесли из леса в Волховском районе девушку, которая упала со склона и повредила ногу. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.
Ночью 22 июля спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога получили заявку о девушке, которая упала со склона в лесу в районе деревни Реброво. Пострадавшая получила травму ноги и не могла самостоятельно выйти из леса.
Дежурная смена транспортировала пострадавшую из леса и передала сотрудникам скорой помощи.
Ранее в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина. Спасатели обнаружили погибшего, доставили тело на берег и передали полицейским.
Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО
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