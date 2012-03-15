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Трехмесячный ребенок оказался в реанимации после падения из кроватки в Новогорелово
Сегодня, 12:22
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Трехмесячный ребенок оказался в реанимации после падения из кроватки в Новогорелово

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Все обстоятельства и детали несчастного случая устанавливаются.

В поселке Новогорелово в Ленобласти трехмесячная девочка упала из кроватки и оказалась в реанимации. Состояние малышки оценили как тяжелое, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ребенка увезли в детскую больницу №1 из квартиры по улице Современников. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости. Все обстоятельства и детали несчастного случая устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приладожском следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с высоты. Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). 

Фото: Piter.TV 

Теги: новогорелово, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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