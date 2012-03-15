Трехмесячный ребенок оказался в реанимации после падения из кроватки в Новогорелово

Все обстоятельства и детали несчастного случая устанавливаются.

В поселке Новогорелово в Ленобласти трехмесячная девочка упала из кроватки и оказалась в реанимации. Состояние малышки оценили как тяжелое, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка увезли в детскую больницу №1 из квартиры по улице Современников. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости. Все обстоятельства и детали несчастного случая устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приладожском следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с высоты. Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Фото: Piter.TV