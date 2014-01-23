В Приладожском следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с высоты

Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в Кировском районе, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Уточняется, что 24 июня 37-летний сотрудник, выполняя работы по расчистке мусора на предприятии в поселке Приладожский, упал с высоты. Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

С учетом выводов судебно-медицинской экспертизы по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил. У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти