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В Приладожском следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с высоты
Сегодня, 14:44
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В Приладожском следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с высоты

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Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в Кировском районе, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Уточняется, что 24 июня 37-летний сотрудник, выполняя работы по расчистке мусора на предприятии в поселке Приладожский, упал с высоты. Стартовала проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). 

С учетом выводов судебно-медицинской экспертизы по результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил. У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: падение с высоты, приладожский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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