В Выборге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил

У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое.

В Выборге полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа. Малышку госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, днем 19 июня ребенка доставили в городскую больницу из квартиры дома на улице Кривоносова. У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое.

Как пояснила мать девочки, она оставила дочь в комнате, а потом услышала крик. Когда вернулась, обнаружила ребенка на асфальте. Семья граждан Таджикистана полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: гибель двухлетнего ребенка в результате падения с высоты на Пискаревском обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.TV