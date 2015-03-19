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В Выборге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил
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В Выборге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил

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У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое.

В Выборге полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа. Малышку госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, днем 19 июня ребенка доставили в городскую больницу из квартиры дома на улице Кривоносова. У пострадавшей зафиксировали политравму, ее состояние оценили как тяжелое. 

Как пояснила мать девочки, она оставила дочь в комнате, а потом услышала крик. Когда вернулась, обнаружила ребенка на асфальте. Семья граждан Таджикистана полная и благополучная, на учете не состоит. 

Ранее на Piter.TV: гибель двухлетнего ребенка в результате падения с высоты на Пискаревском обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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