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На предприятии в Калининском районе рабочие пострадали от падения детали весом в 150 килограммов
Сегодня, 8:45
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На предприятии в Калининском районе рабочие пострадали от падения детали весом в 150 килограммов

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Пострадавшими оказались мужчины в возрасте 31 года и 35 лет.

На предприятии по поставке и производству оборудования для электростанций, которое находится на Свердловской набережной в Петербурге, двое рабочих получили травмы. Предварительно, на них опрокинулся стержень токопривода весом в 150 килограммов, пишет 78.ru. 

Пострадавшими оказались мужчины в возрасте 31 года и 35 лет. Первый травмировал руку, а у второго зафиксировали множественные переломы ноги. Их доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. 

Ранее на Piter.TV: рабочий упал с высоты в 3,5 метра и погиб в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: свердловская набережная, травмирование рабочих
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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