  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа
Сегодня, 10:23
55
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа

0 0

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

Рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа, он находится в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 мая платной скорой был доставлен 29-летний рабочий. Он упал на стройке с высоты 3 этажа. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушибы, открытый перелом локтя.

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: 6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, рабочий, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии