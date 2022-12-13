В Петербурге рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

Рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа, он находится в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 мая платной скорой был доставлен 29-летний рабочий. Он упал на стройке с высоты 3 этажа. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушибы, открытый перелом локтя.

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: 6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере.

Фото: Piter.tv