На Искровском проспекте подросток получил серьезные травмы при падении с самоката

Мальчик помещен в реанимацию.

При падении с самоката 13-летний подросток из Невского района Петербурга получил серьезные травмы. Его госпитализировали в детскую больницу имени К. А. Раухфуса, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 10 марта на Искровском проспекте. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчик помещен в реанимацию.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек упал с крыши двухэтажного здания на Бобруйской улице.

Фото: Piter.TV