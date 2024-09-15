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На Искровском проспекте подросток получил серьезные травмы при падении с самоката
Сегодня, 8:26
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На Искровском проспекте подросток получил серьезные травмы при падении с самоката

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Мальчик помещен в реанимацию.

При падении с самоката 13-летний подросток из Невского района Петербурга получил серьезные травмы. Его госпитализировали в детскую больницу имени К. А. Раухфуса, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел 10 марта на Искровском проспекте. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчик помещен в реанимацию. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек упал с крыши двухэтажного здания на Бобруйской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: искровский проспект, падение с самоката
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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