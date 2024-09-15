На Искровском проспекте подросток получил серьезные травмы при падении с самоката

При падении с самоката 13-летний подросток из Невского района Петербурга получил серьезные травмы. Его госпитализировали в детскую больницу имени К. А. Раухфуса, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел 10 марта на Искровском проспекте. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчик помещен в реанимацию.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек упал с крыши двухэтажного здания на Бобруйской улице.
Фото: Piter.TV
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