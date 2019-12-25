Молодой человек упал с крыши двухэтажного здания на Бобруйской улице

В здании располагается Центр хозяйственного обеспечения ГУ МВД России.

Парень упал с крыши здания в Калининском районе Петербурга и выжил. Его госпитализировали в Военно-медицинскую академию, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел утром 10 марта на Бобруйской улице, 9. Пострадавшим оказался 21-летний молодой человек, у него зафиксировали травму головы.

Отмечается, что в двухэтажном здании располагается Центр хозяйственного обеспечения ГУ МВД России. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: рабочий поскользнулся и упал в яму на Исполкомской.

Фото: Piter.TV