Рабочий поскользнулся и упал в яму на Исполкомской

Мужчина получил сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушиб лопаточной кости.

Рабочий день кузовщика люксовых автомобилей в Петербурге завершился производственной травмой. Как стало известно 78.ru, накануне днем в ремонтной мастерской на Исполкомской улице 22-летний сотрудник, занимавшийся ремонтом машин после аварий, поскользнулся и упал в заранее подготовленную яму. Эта яма была вырыта в углу цеха для проведения работ по обновлению пола.

Падение привело к серьезным последствиям: мужчина получил сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушиб лопаточной кости.

На данный момент пострадавшего уже приняли в Мариинской больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Фото: Piter.TV