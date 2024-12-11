Семья отравилась химикатами в съемной квартире на Пискарёвском

Агент, который сопровождал сделку, отказался вернуть полную сумму комиссии и внес семью в "чёрный список".

Семья, решившая арендовать квартиру в Петербурге, нашла подходящее предложение по адресу Пискарёвский проспект, дом №10 через известный сайт объявлений. Как сообщает 78.ru, сделка была оформлена согласно стандартным процедурам: они оплатили оговоренную сумму владельцу жилья и комиссию риелтору. Тем не менее, новых жильцов не предупредили, что незадолго до их въезда в квартире проводилась дезинсекция от тараканов.

Это привело к тому, что вся семья, включая ребенка, пострадала от отравления химическими веществами. Впоследствии хозяин квартиры вернул им уплаченные средства, однако агент, который сопровождал сделку, отказался вернуть полную сумму комиссии и внес семью в "чёрный список".

Глава семьи уже подал заявление в правоохранительные органы.

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Фото: Piter.TV