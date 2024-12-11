Молодой человек провалился под лёд у Литейного моста, пытаясь вытащить из воды наушники

Свидетели сразу же бросились на помощь пострадавшему.

Вечером в среду, 5 марта, в центре Петербурга произошел инцидент. По словам свидетелей, молодой человек случайно уронил наушники на лед Невы и попытался их достать, однако лёд под ним не выдержал, написали авторы Telegram-канала "Петербург с огоньком", прикрепив видео спасения

Свидетели сразу же бросились на помощь пострадавшему, а вскоре на месте появились сотрудники полиции.

На кадрах видно, как мужчины вытаскивают упавшего в воду человека из полыньи.

Ранее мы сообщили о том, что девочка сломала позвоночник в детской комнате на севере Петербурга.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком