На Ветеранов первоклассник получил тяжёлые травмы, упав с горки

На проспекте Ветеранов семилетний ребенок упал с горки на детской площадке и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.
Около четырех часов дня 4 сентября первоклассник пришел домой и начал жаловаться на боли. Оказалось, что мальчик упал с горки у дома 169/3 по проспекту Ветеранов.
Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии.
Семья не полная, благополучная, на учете не состоит.
Ранее на севере Петербурга четырехлетний мальчик выпал из окна, засмотревшись на отца.
Фото: pxhere
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