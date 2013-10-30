На Ветеранов первоклассник получил тяжёлые травмы, упав с горки

Он находится в больнице.

На проспекте Ветеранов семилетний ребенок упал с горки на детской площадке и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Около четырех часов дня 4 сентября первоклассник пришел домой и начал жаловаться на боли. Оказалось, что мальчик упал с горки у дома 169/3 по проспекту Ветеранов.

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии.

Семья не полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее на севере Петербурга четырехлетний мальчик выпал из окна, засмотревшись на отца.

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