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В Петропавловской крепости 5 ноября представят уникальную икону
Сегодня, 16:19
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В Петропавловской крепости 5 ноября представят уникальную икону

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Икону покажут в рамках лекции историка Романа Соколова.

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости представят уникальную икону со сценой перенесения мощей Александра Невского. Об этом 29 октября рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Икону покажут в рамках лекции историка Романа Соколова "Пребывание святых мощей в крепости Орешек. Архивные свидетельства и обнаруженные артефакты" 5 ноября. Исследователи отмечают, что изображение было написано во время этого события, и оно изображает сцену, которая в реальности происходила в крепости Орешек.

Начало мероприятия – в 17:00. Вход на лекцию бесплатный по регистрации

Ранее на Piter.TV: в Казанский собор прибыл московский список Казанской иконы Божией Матери. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: икона, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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