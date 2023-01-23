В Петропавловской крепости 5 ноября представят уникальную икону

Икону покажут в рамках лекции историка Романа Соколова.

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости представят уникальную икону со сценой перенесения мощей Александра Невского. Об этом 29 октября рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Икону покажут в рамках лекции историка Романа Соколова "Пребывание святых мощей в крепости Орешек. Архивные свидетельства и обнаруженные артефакты" 5 ноября. Исследователи отмечают, что изображение было написано во время этого события, и оно изображает сцену, которая в реальности происходила в крепости Орешек.

Начало мероприятия – в 17:00. Вход на лекцию бесплатный по регистрации.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online