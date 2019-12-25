В Казанский собор прибыл московский список Казанской иконы Божией Матери

Святыня будет доступна для поклонения до 24 августа до 15:00.

В Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга 19 августа прибыл московский список Казанской иконы Божией Матери, который является одной из самых почитаемых святынь России. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Список Казанской иконы Божией Матери привезли в рамках Всероссийского молебна о Победе, и его значимость подчеркнули представители духовенства. Епископ Кронштадтский Вениамин вместе с другими священнослужителями провел торжественный молебен, установив икону в центре храма.

Казанская икона Божией Матери имеет особое значение в истории России. Она неоднократно становилась символом защиты и покровительства в трудные моменты для страны. Именно к этому образу обращались за помощью и поддержкой в самые критические моменты, и многие считают, что её заступничество не раз спасало Россию от бедствий.

С 20 по 23 августа Казанская икона будет находиться в соборе, где ежедневно с 8:00 до 23:00 будут проходить молебны и акафисты. В последний день, 24 августа, святыня будет доступна для поклонения с 8:00 до 15:00, после чего отправится в Калининград.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии