Около 700 зараженных хризантем и гвоздик будут уничтожены в Петербурге

В Петербурге сожгут около 700 зараженных хризантем и гвоздик. В цветах обнаружены живые имаго опасного карантинного объекта, сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО.
Западный цветочный трипс был найден в минувшие выходные на складе временного хранения в растениях из Колумбии и Нидерландов. Исследование проводили в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ".
В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории РФ, по решению собственников 680 зараженных цветов будут уничтожены.
Пресс-служба Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО
