Около 700 зараженных хризантем и гвоздик будут уничтожены в Петербурге

В Петербурге сожгут около 700 зараженных хризантем и гвоздик. В цветах обнаружены живые имаго опасного карантинного объекта, сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО.

Западный цветочный трипс был найден в минувшие выходные на складе временного хранения в растениях из Колумбии и Нидерландов. Исследование проводили в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории РФ, по решению собственников 680 зараженных цветов будут уничтожены. Пресс-служба Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО