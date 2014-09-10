  1. Главная
Около 700 зараженных хризантем и гвоздик будут уничтожены в Петербурге
Сегодня, 15:48
Западный цветочный трипс был найден в минувшие выходные на складе временного хранения.

В Петербурге сожгут около 700 зараженных хризантем и гвоздик. В цветах обнаружены живые имаго опасного карантинного объекта, сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО. 

Западный цветочный трипс был найден в минувшие выходные на складе временного хранения в растениях из Колумбии и Нидерландов. Исследование проводили в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории РФ, по решению собственников 680 зараженных цветов будут уничтожены. 

Пресс-служба Россельхознадзора 

Ранее мы рассказывали о том, что в порту Петербурга задержали 27 тонн зараженного чеснока из Китая. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

