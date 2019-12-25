В Петербурге сожгли 65 килограммов санкционки

Сыр и мясные деликатесы были произведены в Европе.

Инспекторы Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пулковской таможни выявили торговую точку, которая незаконно реализовывала продукцию, запрещенную к ввозу на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Должностные лица изъяли 65 килограммов сыра и мясных деликатесов в ассортименте, изготовленных в странах Евросоюза.

Продукция 19 была была уничтожена путем сжигания в соответствии с законодательством РФ.

Ранее таможенники изъяли на рынке в Выборге 73 килограмма санкционки.

Фото: Россельхознадзор