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В Петербурге сожгли 65 килограммов санкционки
Сегодня, 15:48
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nastya960

В Петербурге сожгли 65 килограммов санкционки

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Сыр и мясные деликатесы были произведены в Европе.

Инспекторы Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пулковской таможни выявили торговую точку, которая незаконно реализовывала продукцию, запрещенную к ввозу на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Должностные лица изъяли 65 килограммов сыра и мясных деликатесов в ассортименте, изготовленных в странах Евросоюза.

Продукция 19 была была уничтожена путем сжигания в соответствии с законодательством РФ.

Ранее таможенники изъяли на рынке в Выборге 73 килограмма санкционки.

Фото: Россельхознадзор

Теги: россельхознадзор, санкционка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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