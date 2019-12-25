Таможенники изъяли на рынке в Выборге 73 килограмма санкционки

Товары были привезены из Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Дании.

Сыр, масло, колбасу, кофе и чай из Евросоюза забрали у предпринимателей в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

Санкционные товары были найдены 16 ноября на Центральном рынке Выборга во время проверки. Из оборота было изъято 73 килограмма чая, кофе, сыра и колбасы.

Товары были привезены из Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Дании. На продукты у коммерсантов не было разрешения.

В сентябре таможенники Петербурга изъяли более тысячи поддельных вещей.

Фото: СЗТУ