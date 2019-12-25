  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Таможенники Петербурга изъяли более тысячи поддельных вещей
Сегодня, 21:50
41
smirenny

Таможенники Петербурга изъяли более тысячи поддельных вещей

0 0

Ко всему прочему, вещи продавались незаконно.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что таможенники изъяли более тысячи "брендовых" вещей с прилавков петербургских магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Таможенники совместно с представителями правообладателей товарных знаков Chanel и Dior, транспортной прокуратурой и полицией осматривали несколько магазинов. Везде были выявлены поддельные брендовые вещи: одежда, обувь, сумки, рюкзаки, аксессуары, носки и колготки, очки, головные уборы с надписями Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino и другими. Сообщается, что всего было изъято 992 единицы различного товара.

Ранее мы писали, что фонд капремонта оштрафовали на 2,1 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: поддельные вещи, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии