Таможенники Петербурга изъяли более тысячи поддельных вещей

Ко всему прочему, вещи продавались незаконно.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что таможенники изъяли более тысячи "брендовых" вещей с прилавков петербургских магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Таможенники совместно с представителями правообладателей товарных знаков Chanel и Dior, транспортной прокуратурой и полицией осматривали несколько магазинов. Везде были выявлены поддельные брендовые вещи: одежда, обувь, сумки, рюкзаки, аксессуары, носки и колготки, очки, головные уборы с надписями Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino и другими. Сообщается, что всего было изъято 992 единицы различного товара.

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