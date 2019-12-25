Фонд капремонта оштрафовали на 2,1 млн рублей

Фонду назначили семь штрафов.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что региональное УФАС с начала текущего года назначило Фонду капитального ремонта Петербурга семь административных штрафов на общую сумму 2,1 миллиона рублей.

Уточняется, что организация не выполняла предписания антимонопольного органа. Накануне Фонд получил еще два штрафа по 300 тысяч каждый. Сотрудники ведомства выдали компании предписания, согласно которым Фонд обязан отменить аукционы, размещенные с нарушением законодательства РФ. Фонд предписания не исполнил.

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