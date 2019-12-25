В августе заключены контракты на строительство и проектирование пяти соцобъектов

Среди контактов на строительство – жилой дом для одиноких пожилых граждан, многоквартирные дома. Проектирование – детская школа искусств, средняя школа.

Подведомственный Комитету по строительству Фонд капитального строительства и реконструкции заключил в августе 2020 года 8 контрактов, среди которых 3 контракта на строительство, 2 контракта на проектирование строительства социальных объектов, еще 3 контракта касаются ведомственных закупок и оказания авторского надзора над строительством медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Комстроя.

Среди контактов на строительство – жилой дом для одиноких пожилых граждан, многоквартирные дома. Проектирование – детская школа искусств, средняя школа.

ООО "РСК АНТИК" выполнит работы по проектированию реконструкции здания по адресу: ул. Лени Голикова, д. 29, литера А (участок 1) для размещения школы искусств. С ООО "КВС" заключен контракт на проектирование строительства общеобразовательной школы на 825 мест в Парголово.

Ранее УФАС аннулировало торги на реставрацию петербургской консерватории.

Фото: Piter.TV