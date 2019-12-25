УФАС аннулировало торги на реставрацию петербургской консерватории

При торгах отсутствовало актуальное техническое задание.

Антимонопольное ведомство Санкт-Петербурга аннулировало четыре закупки петербургской консерватории. Об этом 15-го сентября сообщила пресс-служба УФАС по Северной столице.

Жалобы были поданы ООО "ГласСтрой". В ходе заседания комиссия ведомства установила, что фактически во всех закупках на реставрацию консерватории отсутствует актуальное техническое задание. В единой системе госзакупок было размещено техзадание КГИОП от 2013-го года, однако действия документа были отменены в прошлом году. Нового технического задания так и не было составлено.

Комиссия выявила нарушение Закона о контрактной системе (44-ФЗ) в действиях Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

Ранее глава Театра музкомедии поведал о проблемах отрасли после снятия ограничений.

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