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В Петербурге уничтожили 400 килограммов санкционного сыра, масла и колбасы
Сегодня, 13:53
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himif

В Петербурге уничтожили 400 килограммов санкционного сыра, масла и колбасы

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Продукцию нашли на Полюстровском рынке.

В Петербурге уничтожили около 400 килограммов санкционной молочной и мясной продукции. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по городу и области, запрещенные к ввозу в Россию продукты нашли на рынке днем раньше.

Проверочные рейды прошли по всему Полюстровскому рынку, в трех торговых точках выявили незаконную продажу широкого ассортимента сыра, колбасы, мясных изделий и сливочного масла, изготовленных в странах-членах Европейского союза. Всю найденную "запрещенку" изъяли и отправили на уничтожение, согласно действующему законодательству.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкционные продукты, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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