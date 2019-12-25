Ржавая техника и грязь: петербуржцев ужаснуло состояние школьной кухни от "Фирмы Флоридиан"

Никто не может поверить, что в этих условиях готовили горячее питание для учащихся.

Ржавая техника, антисанитария и грязные столовые приборы. Все это обнаружили в школьных столовых Васильевского острова после того, как компания-организатор питания АО "Фирма Флоридан" проиграла конкурс на питание. Никто не может поверить, что в этих условиях готовили горячее питание для учащихся.

Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям одной из школ на Васильевском острове, "Фирма Флоридан" оставила технику в крайне неудовлетворительном состоянии. Большая часть оборудования покрыта ржавчиной и толстым слоем пыли и жира, оставшегося после приготовления еды для школьников. Также поставщик питания оставил за собой грязь и мусор на полу в труднодоступных местах, сломанные краны и мебель советского производства, которая, очевидно, использовалась для длительного хранения продуктов.

Покинуть ряд школ на Васильевском острове "Фирме Флоридан" пришлось в связи с расторжением госконтрактов на поставку детского питания в образовательные учреждения. В некоторые компания не только доставляла продукты, но и предоставляла своих сотрудников, непосредственно занимавшихся готовкой горячего питания. Расторжение контракта с "Фирма Флоридан" связано с незаконным заключением договоров между компанией и школами №2 и№4, а также детсадом №38 Василеостровского района. Такое решение вынес арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как нам рассказала одна из бывших сотрудниц "Флоридана", работающая в ГБОУ Средне-образовательная школа №16 Елена, в плачевном состоянии столовые были всегда.

Уровень оборудования, качества очистки помещения и всего прочего, был сильно ниже среднего. Мы не раз обращались к поставщику, чтобы он хотя бы поменял нам оборудование, поменял посуду. Но все наши обращения оставались без ответа, – рассказала женщина

Руководство компании "Флоридан" нисколько не смущалось тому, что ученикам приходится есть блюда, приготовленные в ржавых печках и грязных кастрюлях. О подобной ситуации рассказывали родители учеников многих школ района, где кормит "Флоридан". Кроме того, в сети появлялись фотографии как еду для школьников в некоторые учреждения возят на каршеринге и в грязных фургонах без специального холодильного оборудования.

Также СМИ сообщали о возможном отравлении школьников продуктами, поставляемыми "Фирмой Флоридан" в образовательные учреждения. Так, в школе №15 на Васильевском острове учащиеся пожаловались на плохое самочувствие. У некоторых детей поднялась температура, появились симптомы отравления в виде тошноты, расстройства желудка и рвоты.

Жалобы на "Фирму Флоридан" поступали и в Приморском районе, где в октябре 2020 года в детском саду №92 несколько детей были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вполне возможно, что отравление школьников и детсадовцев могло спровоцировать использование сотрудниками "Фирмы Флоридан" техники ненадлежащего качества.

Сейчас школами, которые раньше кормил "Флоридан" теперь будет заниматься "Комбинат социального питания Красносельского района". Сейчас его сотрудники оперативно ремонтируют и приводят в порядок кухонные помещения, фактически перестраивая их заново.

Фото: pixabay.com