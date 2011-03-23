Петербуржца заключили под стражу за уничтожение ж/д объекта вблизи "Рыбацкого"

Его действия в суде расцениваются как террористический акт.

В суде Невского района Санкт-Петербурга избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к местному жителю. Ему инкриминируют 205 статью УК РФ (Террористический акт). Информацией об этом поделились в объединенной прес-службе судов Северной столицы.

Сотрудники следствия полагают, что не позднее 22:10 часов 29 ноября текущего года фигурант уголовного дела находился на 16 км станции "Рыбацкое" и уничтожил пост секционирования, необходимый для обеспечения безопасности движения поездов. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

День назад мужчину задержали. В суде он и его защитник просили об избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на возраст фигуранта дела, состояние здоровья, а также на то, что совершенные им действия производились под вилянием обмана.

В СИЗО подозреваемый будет пребывать до 29 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Подпорожье (Ленобласть) предстоят судебные разбирательства по делу горного мастера, обвиняемого в нарушениях правил охраны труда, приведших к гибели работника.

Фото: Piter.TV