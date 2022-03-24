Горный мастер предстанет перед судом за гибель рабочего в карьере в Подпорожском районе

Во время выполнения работ бульдозером произошло смертельное происшествие, связанное с нарушением правил охраны труда.

В Подпорожье (Ленобласть) предстоят судебные разбирательства по делу горного мастера, обвиняемого в нарушениях правил охраны труда, приведших к гибели работника.

Пресс-релиз СК РФ по Ленинградской области сообщает, что инцидент произошел 29 января 2024 года на территории ООО "Карьер-Щелейки", недалеко от деревни Щелейки. Горный мастер поручил выполнение задания с использованием техники, которая не предназначена для выполнения подобных работ.

Во время выполнения работ бульдозером произошло смертельное происшествие, связанное с нарушением правил охраны труда. Мужчина умер в больнице на следующий день после получения травм.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Судебный процесс начался, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: СУ СК РФ по Ленобласти