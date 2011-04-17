В Петербурге выявили заражённую партию хризантем из Нидерландов

Цветы уничтожили.

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили партию хризантем с признаками заболевания. При лабораторной проверке специалисты подтвердили наличие опасного карантинного вредителя — белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.). Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Из-за выявленного заражения выпуск партии в объёме 120 срезов на территорию России запрещён. В соответствии с требованиями законодательства, собственник принял решение об уничтожении цветов. Заражённые хризантемы были выращены в Нидерландах.

Ранее в партии привезенного в Петербург бразильского арахиса был обнаружен жук-вредитель. В ходе инспекции выяснилось, что партия бразильского лущеного арахиса объемом 125 тонн, предназначенная московскому предприятию, нарушает требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора