Умный шлагбаум ОЖД готов заменить дежурного на переездах

На четырех железнодорожных переездах ОЖД планируется установить автоматические шлагбаумы, которые смогут заменить дежурных работников.

Тестирование безлюдных технологий начнется на станциях Войсковицы (57 км), Гатчина-Варшавская–Сиверская (49 км), Томицы–Блокпост 417 км (415 км) и Томицы–Чална Онежская (529 км). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Современные системы автоматически получают сигнал о необходимости закрыть или открыть шлагбаум от рельсовой цепи, а информация об их состоянии передается на пульт дежурного по станции. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения и повысить безопасность движения.

Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года, после чего умные шлагбаумы начнут свою работу.

Ранее сообщалось, что изменилась схема входа-выхода пассажиров электричек на Витебском вокзале.

Фото: ОЖД