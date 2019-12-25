Изменилась схема входа-выхода пассажиров электричек на Витебском вокзале

Изменения схемы движения обусловлены требованиями транспортной безопасности.

На Витебского вокзале изменилась схема входа-выхода пассажиров пригородных электричек. Об этом предупредила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Проход к пригородным поездам осуществляется через здание Витебского вокзала, а выход с платформ только через павильон на Введенском канале. На входе увеличено количество досмотровых пунктов с трех до четырех. Кроме того, установлены два дополнительных пункта прохода со стороны Винокурцевского проезда.

На входе к пригородным поездам завершено обновление турникетов, на выходе с платформ через Введенский канал турникеты обновят поэтапно к концу ноября.

Изменения схемы движения обусловлены требованиями транспортной безопасности, установленными Минтрансом России, уточнили в ОЖД.

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Фото: ОЖД