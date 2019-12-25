"Россети Ленэнерго" установили в 2021 году более 20 тысяч "умных счетчиков"

Показания с таких счетчиков можно снимать дистанционно.

С начала года специалисты "Россети Ленэнерго" установили более 20 тысяч "умных счетчиков" на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Снять показания с интеллектуального счетчика можно дистанционно. Кроме того, учет ведется по зонам суток. Установка счетчика для потребителей осуществляется бесплатно. Дальнейшую эксплуатацию приборов также обеспечивает энергокомпания.

Отмечается, что в многоквартирных домах счетчики устанавливает сбытовая компания.

В этом году ПАО "Россети Ленэнерго" празднует 135-летие. В честь этого на Большой Морской улице открылась выставка.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго