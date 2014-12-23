На Большой Морской открылась выставка, посвященная истории "Россети Ленэнерго" и ее сотрудникам

На Большой Морской улице открыли выставку к 135-летию "Россети Ленэнерго". Об этом 18-го октября сообщила пресс-служба предприятия.
На выставке представлены фотографии и истории сотрудников компании. Также рассказывается о разных профессиях электросетевого комплекса. Так как экспозиция приурочена к юбилею, то на стендах отражены важнейшие вехи развития всей электроэнергетики: от первых опытов по передаче электрической энергии на расстояние до строительства современных высокоавтоматизированных энергообъектов и интеллектуальных сетей.
По словам и.о. гендиректора ПАО "Россети Ленэнерго" Игоря Кузьмина, история предприятия неразрывно связана с историей Петербурга.
Первая электростанция во дворе Зимнего дворца, "Ледовый трамвай" через Неву, первый в России освещенный электричеством мост и первые линии электропередачи, реализация плана ГОЭЛРО – эти и многие другие события, давшие толчок становлению и развитию всей российской электроэнергетики, произошли именно здесь, на берегах Невы.
Игорь Кузьмин.
На сегодняшний день "Россети Ленэнерго" отвечает за электроснабжение более 7 млн жителей Петербурга и Ленобласти, а также ведет профессиональную подготовку специалистов.
Экспозиция будет работать до 1-го ноября.
Фото: пресс-служба "Россети Ленэнерго"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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