На видео попало столкновение BMW с машиной скорой помощи на Невском проспекте

В настоящее время Невский проспект частично перекрыли.

Вечером 30 мая на Невском проспекте у дома №151 водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, что водитель машины, которая ехала впереди BMW, планировал перестроиться на другую полосу, но резко передумал. В связи с чем водитель немецкой иномарки потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.

В результате столкновения пострадал 43-летний фельдшер, которого госпитализировали в Мариинскую больницу с гематомой голени и ушибом грудной клетки. Также в реанимационной машине находилась больная, которая не пострадала в аварии, но тоже была госпитализирована в Мариинскую больницу.

На данный момент сотрудники ДПС опрашивают водителя скорой помощи, а также выясняют детали аварии. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой и спасательной помощи. Кроме того, в настоящее время Невский проспект частично перекрыли.

Ранее мы писали, что на Левашовском шоссе у съезда на Горское перевернулся автомобиль.

Видео: Piter.tv