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На Левашовском шоссе у съезда на Горское перевернулся автомобиль
Сегодня, 19:12
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На Левашовском шоссе у съезда на Горское перевернулся автомобиль

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В салоне автомобиля в этот момент находились мужчина и ребенок.

Вечером 30 мая в Петербурге на Левашовском шоссе у съезда на Горское перевернулся автомобиль BMW. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Известно, что в салоне автомобиля в этот момент находились мужчина и ребенок. Как рассказал источник, они выбрались из перевернутой машины самостоятельно. Кроме того, и мужчина, и ребенок от медицинской помощи отказались. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. 

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе.

Фото: pixabay.com

Теги: дтп, левашовское шоссе, перевертыш, съезд
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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