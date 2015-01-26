В салоне автомобиля в этот момент находились мужчина и ребенок.

Вечером 30 мая в Петербурге на Левашовском шоссе у съезда на Горское перевернулся автомобиль BMW. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в салоне автомобиля в этот момент находились мужчина и ребенок. Как рассказал источник, они выбрались из перевернутой машины самостоятельно. Кроме того, и мужчина, и ребенок от медицинской помощи отказались.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

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Фото: pixabay.com