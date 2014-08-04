Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе

Авария произошла около 12:30 на 620 километре автомобильной дороги "Нева".

По смертельному дорожно-транспортному происшествию в Тосненском районе проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 30 мая.

Так, в субботу, 29 мая, около 12:30 произошла авария на 620 километре автомобильной дороги "Нева". Водитель грузовика Iveco Stralis с полуприцепом врезался в стоящий автомобиль "ГАЗ", за рулем которого находился 38-летний мужчина, а в салоне присутствовали ещё двое мужчин. В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" скончался на месте, а его пассажиры были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО; Piter.tv