На 102-году жизни умерла журналистка Нина Пономарева

Пономарева была журналистом с детства. Еще в 1948 года пришла в редакцию Ленинградского радио.

Сегодня стало известно о смерти советской журналистки Нины Пономаревой. Она ушла на 102-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Скорбим и приносим соболезнования всем близким Нины Владимировны Пономаревой. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти

Пономарева была журналистом с детства. Еще в 1948 года пришла в редакцию Ленинградского радио, а спустя время получила должность Главного редактора Детской, а потом и Юношеской редакции Ленинградской студии телевидения. Она вела программы "Путь к музыке", "Солнцеворот", "Ребятам о зверятам", "Знай свой город" и другие.

Ее наградили медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и За оборону Ленинграда".

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Фото: пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области