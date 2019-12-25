В Петербурге вспомнили, как Иван Федоров напечатал первую книгу на Руси

В Северной столице отметили День православной книги, приуроченный к выходу в свет легендарного "Апостола". Город за пять лет выпустил более 10 изданий духовной тематики.

В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная Дню православной книги. Председатель городского Комитета по печати Владимир Рябовол напомнил собравшимся об истоках праздника, который берет начало от знаменательного события 1564 года. Именно тогда Иван Федоров завершил работу над книгой "Апостол", положившей начало русскому книгопечатанию.

Историческое издание увидело свет в типографии, созданной при поддержке царя Ивана Грозного. В него вошли тексты из "Деяний святых апостолов" и "Посланий Павла". Книга была богато украшена гравюрами и орнаментами, что превратило ее в подлинный образец полиграфического искусства.

В настоящее время власти Петербурга уделяют пристальное внимание развитию читательской культуры и сотрудничеству с писателями и епархией. Как сообщил Рябовол, за последние пять лет при содействии города выпущено более 10 православных книг. Их совокупный тираж достиг 8 тысяч экземпляров. Среди изданных произведений — сборник о роли веры в годы Великой Отечественной войны, книга историка Дмитрия Володихина об Александре Невском и труд, посвященный перенесению мощей святого князя.

Приобрести духовную литературу жители и гости Северной столицы могут в Доме книги, Книжной лавке писателей, а также на Книжном салоне. Свою продукцию там представляют издательства Санкт-Петербургской епархии, Московской патриархии и "Вольный странник".

Ранее Дом книги начал давать скидку 10 процентов владельцам ЕКП.

