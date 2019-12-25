Ушел из жизни петербургский ученый-генетик Владислав Баранов

Исследователь разработал доклиническую диагностику спинальной мышечной атрофии.

В Петербурге скончался ученый, руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врождённых заболеваний НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, главный генетик Северной столицы Владислав Баранов. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Известно, что Владислав Баранов разработал доклиническую диагностику спинальной мышечной атрофии. Кроме того, он был одним из первых исследователей, которые внедрили методы ДНК-диагностики в клиническую практику. Баранов не только занимался разработками, но и готовил новые кадры, которые сегодня обучают младшие поколения медиков.

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Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев